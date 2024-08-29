Новожилов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
08.10.1917
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Запись о бракосочетании №22 от 08.10.1917г. МК ф.480 о.20 дело 14 крестьянин Ефим Андреевич Вдовин, 21год и крестьянская девица Евдокия Андреевна Калиничева, 20лет. Поручители: крестьяне Федор Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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