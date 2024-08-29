Новожилов Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
08.10.1917
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Запись о бракосочетании №22 от 08.10.1917г. МК ф.480 о.20 дело 14 крестьянин Ефим Андреевич Вдовин, 21год и крестьянская девица Евдокия Андреевна Калиничева, 20лет. Поручители: крестьяне Федор Андре... Показать все
Смерть
Неизвестно