Гликерия Филиппова
Место рождения
Дата рождения07.05.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1805 ст.
Отец: Филипп Кириллин
Мать: Ульяна Ерофеева
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Филиппа Кирилина с женою его Ульяной Ерофеевою родилась дочь. Ей же имя наречено Гликерия. Крещена 8-го дня. Восприимниками были Экономического вед... Показать все
Смерть
Неизвестно