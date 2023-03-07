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Гликерия Филиппова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

07.05.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1805 ст.

Отец: Филипп Кириллин

Мать: Ульяна Ерофеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Филиппа Кирилина с женою его Ульяной Ерофеевою родилась дочь. Ей же имя наречено Гликерия. Крещена 8-го дня. Восприимниками были Экономического вед... Показать все
Смерть
Неизвестно
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