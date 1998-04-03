Еловикова Инна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еловикова Инна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1998

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1995 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1998

Отец: Мулюков Игорь Тагирович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.2021

Дочь: Еловикова Ева Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еловиков Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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