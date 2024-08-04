Чельцова (Вершинская) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чельцова (Вершинская) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1839

Дата смерти

22.11.1872

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чельцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.11.1862

Сын: Чельцов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.07.1864

Сын: Чельцов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1866

Дочь: Чельцов София Ивановна

Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
31.08.1868

Дочь: Чельцова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1872

Дочь: Чельцова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич

Смерть
22.11.1872

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