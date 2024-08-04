Чельцова (Вершинская) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1839
Дата смерти22.11.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1862
Сын: Чельцов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1864
Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1866
Дочь: Чельцов София Ивановна
Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
31.08.1868
Дочь: Чельцова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1872
Дочь: Чельцова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чельцов Иван Васильевич
Смерть
22.11.1872