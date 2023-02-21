Макарова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Макаров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил Павлович

Отец ребёнка: Макаров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Павлович

Отец ребёнка: Макаров Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Павел Васильевич

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