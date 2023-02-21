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Ульян Захаров

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Место рождения

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)

Дата рождения

Вычислено 1733 ст.

Дата смерти

Вычислено 1806 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1771 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1774 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.

Отец: Захар Филиппов

Мать: не указана

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Артемий Ульянов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Аксинья Ульянова

Мать ребёнка: не указана

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.

Дочь: Иринья Ульянова

Мать ребёнка: не указана

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Авдотья Ульянова

Мать ребёнка: не указана

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Яков Ульянов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Смерть
Вычислено 1806 ст.
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
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