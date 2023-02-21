Ульян Захаров
Место рожденияд. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Дата рожденияВычислено 1733 ст.
Дата смертиВычислено 1806 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.
Отец: Захар Филиппов
Мать: не указана
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Сын: Артемий Ульянов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Аксинья Ульянова
Мать ребёнка: не указана
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.
Дочь: Иринья Ульянова
Мать ребёнка: не указана
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Авдотья Ульянова
Мать ребёнка: не указана
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Сын: Яков Ульянов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
Смерть
Вычислено 1806 ст.
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)