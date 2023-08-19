Какаулин (Кокоулин) Владимир Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какаулин (Кокоулин) Владимир Никитич

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

12.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1944

Отец: Кокоулин Никита Александрович

Мать: Кокоулина Лукерья Фёдоровна

Канск, город Канск, Красноярский край
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