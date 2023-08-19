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Какаулин (Кокоулин) Владимир Никитич
Какаулин (Кокоулин) Владимир Никитич
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Место рождения
Канск
, город Канск, Красноярский край
Дата рождения
12.10.1944
Пол
Мужской
Отец
Кокоулин Никита Александрович
1909 г.р.
Мать
Кокоулина (Завадская) Лукерья Фёдоровна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЩ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1944
Отец:
Кокоулин Никита Александрович
Мать:
Кокоулина Лукерья Фёдоровна
Канск
, город Канск, Красноярский край
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