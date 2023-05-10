Ярунова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярунова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1914

Сын: Ярунов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ярунов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порядина Устина Кузьминична

Отец ребёнка: Ярунов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Июлия

Отец ребёнка: Ярунов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярунова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ярунов Дмитрий Егорович

Смерть
Неизвестно
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