Бахтина-Золоторева Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1966
Дочь: Рождественская-Бахтина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович
Рождение ребёнка
07.04.1976
Дочь: Ройтберг-Бахтина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович