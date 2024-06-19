Бахтина-Золоторева Мария Сергеевна 06.12.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахтина-Золоторева Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Николай Павлович

Рождение ребёнка
10.04.1966

Дочь: Рождественская-Бахтина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Рождение ребёнка
07.04.1976

Дочь: Ройтберг-Бахтина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

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