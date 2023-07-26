Выржиковский Фортунат Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выржиковский Фортунат Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выржиковский Антон Фортунатович

Мать ребёнка: Немиро Амелия Сильвесторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выржиковская Мария Фортунатовна

Мать ребёнка: Немиро Амелия Сильвесторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немиро Амелия Сильвесторовна

Смерть
Неизвестно
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