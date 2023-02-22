Саечникова (Кирпичникова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечникова (Кирпичникова) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саечников Пётр Иванович

Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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