Саечникова (Кирпичникова) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саечников Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саечников Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область