Рогалев Даниил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Рогалев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Рогалев Константин Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рогалев Сергей Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1814
Сын: Рогалев Прохор Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно