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Рогалев Даниил Тимофеевич

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Рогалев Тимофей

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Денис Данилович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Рогалев Федор Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Рогалев Константин Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Рогалев Захар Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Рогалев Сергей Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1811
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Рогалев Прохор Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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