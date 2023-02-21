Адодин Станислав Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адодин Станислав Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Адодин Егор Иванович

Мать: Гулина Людмила Васильевна

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