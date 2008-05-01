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Мушкетова Анна

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Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.11.1951

Дочь: Разуваева Надежда

Отец ребёнка: Мушкетов Петр

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриевская Ирина

Отец ребёнка: Мушкетов Петр

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мушкетова Григорий

Отец ребёнка: Мушкетов Петр

Смерть
?.05.2008
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
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