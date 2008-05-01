Мушкетова Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1951
Дочь: Разуваева Надежда
Отец ребёнка: Мушкетов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриевская Ирина
Отец ребёнка: Мушкетов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мушкетова Григорий
Отец ребёнка: Мушкетов Петр
Смерть
?.05.2008
Похороны
Неизвестно