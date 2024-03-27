Шамигулова Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамигулова Хадича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шамигулова Назия Файзрахмановна

Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна

Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман

Россия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шамигулов Гаяз Файзрахманович

Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.09.1928

Дочь: Каримова Фавзия Файзрахмановна

Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамигулов Рашит Файзрахманович

Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман

Смерть
1977
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