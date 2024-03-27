Шамигулова Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шамигулова Назия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
Россия
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шамигулов Гаяз Файзрахманович
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.09.1928
Дочь: Каримова Фавзия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамигулов Рашит Файзрахманович
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
Смерть
1977