Шумилов Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилов Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Сын: Шумилов Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Шумилова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Алена Валерьевна

Мать ребёнка: Шумилова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Шумилова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилова Галина Ивановна

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