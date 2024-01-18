Шумилов Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1973
Сын: Шумилов Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Шумилова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Алена Валерьевна
Мать ребёнка: Шумилова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Шумилова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумилова Галина Ивановна