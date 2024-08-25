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Чертов Гурий Семёнович

Место рождения

Д. Рябковская, Устьпаденьгская волость

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Чертов Семён Филиппович

Мать: не указана

ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова Параскева Никитична

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Чертов Сергей Гурьевич

Мать ребёнка: Чертова Параскева Никитична

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Чертов Иван Гурьевич

Мать ребёнка: Чертова Параскева Никитична

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Смерть
Неизвестно

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