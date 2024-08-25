Чертов Гурий Семёнович
Место рожденияД. Рябковская, Устьпаденьгская волость
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1723
Отец: Чертов Семён Филиппович
Мать: не указана
ГААО Фонд № 1534. Оп.1. Д. 17 (Ревизские сказки Важского уезда, 1745 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Чертова Параскева Никитична
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Чертов Иван Гурьевич
Мать ребёнка: Чертова Параскева Никитична
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Смерть
Неизвестно