Анна Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Гордей Федорович

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Григорий Федорович

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ефим Федорович

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Егор Федорович

Отец ребёнка: Федор Филиппович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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