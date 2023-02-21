Анна Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гордей Федорович
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Григорий Федорович
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ефим Федорович
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Егор Федорович
Отец ребёнка: Федор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Филиппович
Смерть
Неизвестно