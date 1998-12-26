Башкатова (Симанчева) Анастасия Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1936
Дата смерти26.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башкатов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
08.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башкатов Владимир Григорьевич
Смерть
26.12.1998