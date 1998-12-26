Башкатова (Симанчева) Анастасия Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкатова (Симанчева) Анастасия Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1936

Дата смерти

26.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НЕ
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкатов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
08.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкатов Владимир Григорьевич

Смерть
26.12.1998
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