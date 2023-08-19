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Дуранов Петр Николаевич

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Место рождения

Харбала 2-я, Чурапчинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Дуранов Николай Петрович

Мать: Федорова Елизавета Игнатьевна

Харбала 2-я, Чурапчинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
1963
Кутана, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.05.1970

Дочь: Константинова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Диодорова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Дуранов Арсен Петрович

Мать ребёнка: Диодорова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Дуранов Петр Петрович

Мать ребёнка: Диодорова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1979
Харбала 2-я, Чурапчинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диодорова Людмила Николаевна

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