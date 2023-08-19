Дуранов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Место жительства
1963
Кутана, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.05.1970
Дочь: Константинова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Диодорова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
1971
Мать ребёнка: Диодорова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
1974
Мать ребёнка: Диодорова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1979
Бракосочетание
Неизвестно