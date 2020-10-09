Алексеева (Гольдман) Агния Абрамовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1940
Дата смерти09.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1962
Сын: Алексеев Аркадий Аркадиевич
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий Михайлович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.02.1969
Сын: Алексеев Арнольд Аркадьевич
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2020