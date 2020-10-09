Алексеева (Гольдман) Агния Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Гольдман) Агния Абрамовна

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Место рождения

Вилюйск, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

10.11.1940

Дата смерти

09.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Вилюйск, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.05.1962

Сын: Алексеев Аркадий Аркадиевич

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий Михайлович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.02.1969

Сын: Алексеев Арнольд Аркадьевич

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий Михайлович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Аркадий Михайлович

Смерть
09.10.2020
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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