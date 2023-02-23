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Марфин Иов

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Место рождения

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи

Дата рождения

До 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
1804

Сын: Марфин Иосиф Иовов

Мать ребёнка: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Марфин Кондратий Иов

Мать ребёнка: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Марфин Макар Иовов

Мать ребёнка: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Марфин Никифор Иовлев

Мать ребёнка: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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