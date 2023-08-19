Анохина (Соколова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Соколова) Галина

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

22.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1949

Отец: Соколов Федор

Мать: Соколова Зинаида

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Образование
С 1956 по 1966
34 школа
Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Анохин Андрей

Отец ребёнка: Анохин Лев

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Образование
С 1973 по 1975
Ростовский механический техникум
Рождение ребёнка
18.09.1976

Сын: Анохин Александр

Отец ребёнка: Анохин Лев

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