Анохина (Соколова) Галина
Место рождения
Дата рождения22.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1949
Отец: Соколов Федор
Мать: Соколова Зинаида
Образование
С 1956 по 1966
34 школа
Рождение ребёнка
Около 1970
Сын: Анохин Андрей
Отец ребёнка: Анохин Лев
Образование
С 1973 по 1975
Ростовский механический техникум
Рождение ребёнка
18.09.1976
Сын: Анохин Александр
Отец ребёнка: Анохин Лев