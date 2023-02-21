Булавина Наталья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина Наталья Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1711

Сын: Булавин Семен Вуколов

Отец ребёнка: Булавин Вукол Миронов

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булавин Вукол Миронов

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно
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