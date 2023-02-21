Булавина Наталья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Булавин Вукол Миронов
Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно