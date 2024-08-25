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Авдотья Алексеева

Место рождения

Зеленая, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Зеленая, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1787 и 1790

Муж: Данила Дементьев

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья Даниилова

Отец ребёнка: Данила Дементьев

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Артамон Даниилов

Отец ребёнка: Данила Дементьев

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Севастьян Даниилов

Отец ребёнка: Данила Дементьев

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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