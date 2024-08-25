Авдотья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1787 и 1790
Муж: Данила Дементьев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Даниилова
Отец ребёнка: Данила Дементьев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Артамон Даниилов
Отец ребёнка: Данила Дементьев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Севастьян Даниилов
Отец ребёнка: Данила Дементьев
Смерть
Неизвестно