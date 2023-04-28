Мамаева (Пелёвина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Пелёвина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Языково, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

24.02.1875

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1875

Отец: Пелёвин Василий Фаддеевич

Мать: Пелёвина Матрона Васильевна

Языково, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1894

Муж: Мамаев Федор Дмитриевич

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1901

Сын: Мамаев Арсений Федорович

Отец ребёнка: Мамаев Федор Дмитриевич

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1895

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мамаев Федор Дмитриевич

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Мамаев Никита Федорович

Отец ребёнка: Мамаев Федор Дмитриевич

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1955
Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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