Мамаева (Пелёвина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1875
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1875
Бракосочетание
16.01.1894
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1901
Отец ребёнка: Мамаев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.09.1895
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мамаев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.03.1901
Отец ребёнка: Мамаев Федор Дмитриевич
Смерть
Около 1955