Данилов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1979
Дочь: Данилова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Данилова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
09.04.1981
Сын: Данилов Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Данилова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
17.09.1986
Сын: Данилов Захар Александрович
Мать ребёнка: Данилова Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно