Данилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
19.07.1979

Дочь: Данилова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Данилова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
09.04.1981

Сын: Данилов Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Данилова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
17.09.1986

Сын: Данилов Захар Александрович

Мать ребёнка: Данилова Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно

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