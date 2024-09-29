Курапов Зиновий Онисимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курапов Онисим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1909
Сын: Курапов Константин Зиновьевич
Мать ребёнка: Курапова (--) Клавдия Ильинична
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
06.06.1910
Дочь: Курапова Антонина Зиновьевна
Мать ребёнка: Курапова (--) Клавдия Ильинична
спирино
Смерть
Неизвестно