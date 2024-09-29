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Курапов Зиновий Онисимович

Место рождения

Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курапов Онисим

Мать: не указана

Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курапова (--) Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Курапов Константин Зиновьевич

Мать ребёнка: Курапова (--) Клавдия Ильинична

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
06.06.1910

Дочь: Курапова Антонина Зиновьевна

Мать ребёнка: Курапова (--) Клавдия Ильинична

спирино
Смерть
Неизвестно

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