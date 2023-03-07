Пономарёв Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения22.02.1863
Дата смерти01.02.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882 по 1887
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1882
Место жительства
С 1887 по 1921
Смерть
01.02.1921