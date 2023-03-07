Пономарёв Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Михаил Александрович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

22.02.1863

Дата смерти

01.02.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1882 по 1887
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1882
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1887 по 1921
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
01.02.1921
Пермь, Пермский, Пермский край
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