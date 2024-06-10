Рогов Константин Ефимович 15.08.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогов Константин Ефимович

Место рождения

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.08.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1857

Отец: Рогов Ефим Астафиевич

Мать: Акилина Максимова

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Rogova) Matrena

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Rogova) Evdokiya

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Rogov Nikolay

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Бракосочетание
1876

Жена: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Рогов Андрей

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Иевлево, Богородицкий район, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1883

Сын: Rogov Петр Константинович

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Иевлево
Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Рогов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Rogov Dmitry

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1890

Дочь: (Rogova) Mariya

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Rogov Fedor

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Иевлево
Рождение ребёнка
1896

Сын: Rogov Gavriil

Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна

Иевлево
Смерть
Неизвестно

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