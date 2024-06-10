Рогов Константин Ефимович
Место рождения
Дата рождения15.08.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Рогов Ефим Астафиевич
Мать: Акилина Максимова
Дочь: (Rogova) Matrena
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна
Дочь: (Rogova) Evdokiya
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна
Сын: Rogov Nikolay
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна
Сын: Рогов Андрей
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна
Сын: Rogov Петр Константинович
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна
Сын: Рогов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна
Сын: Rogov Dmitry
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна
Дочь: (Rogova) Mariya
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна
Сын: Rogov Fedor
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна
Сын: Rogov Gavriil
Мать ребёнка: Рогова (Санкина) Анна Ивановна