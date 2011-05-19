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Михайлов Никита Андреевич
Михайлов Никита Андреевич
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Место рождения
Кировск
, город Кировск, Мурманская область
Дата рождения
19.05.2011
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Андрей Витальевич
1976 г.р.
Мать
Клементьева (Саукова) Елизавета Сергеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2011
Отец:
Михайлов Андрей Витальевич
Мать:
Клементьева Елизавета Сергеевна
Кировск
, город Кировск, Мурманская область
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