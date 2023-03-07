Либровская (Баркова) Анна Стефановна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Барков Стефан
Рождение ребёнка
1817
Сын: Либровский Арсений Александрович
Отец ребёнка: Либровский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Либровский Аристарх Александрович
Отец ребёнка: Либровский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Либровский Автоном Александрович
Отец ребёнка: Либровский Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно