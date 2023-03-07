Либровская (Баркова) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Либровская (Баркова) Анна Стефановна

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Место рождения

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Барков Стефан

Мать: Баркова Евдокия Васильевна

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Либровский Арсений Александрович

Отец ребёнка: Либровский Александр Фёдорович

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Либровский Аристарх Александрович

Отец ребёнка: Либровский Александр Фёдорович

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Либровский Автоном Александрович

Отец ребёнка: Либровский Александр Фёдорович

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Либровский Александр Фёдорович

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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