Зуев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зуев Александр
Мать: Зуева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Зуева Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно