Зуев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуев Александр

Мать: Зуева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Зуева Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно

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