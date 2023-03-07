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Логинов Иван Иванов

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Место рождения

поч. Воробьевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Около 1655 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Логинов Иван (Ивашко) Фролов

Мать: Логинова Елена Максимова

поч. Воробьевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Воробьевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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