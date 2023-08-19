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Гладышев Григорий Степанович
Гладышев Григорий Степанович
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Место рождения
Соловьево
Дата рождения
1922
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Гладышев Степан (Стефан) Алексеевич
1887 г.р.
Мать
Гладышева Клавдия Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Гладышев Степан Алексеевич
Мать:
Гладышева Клавдия Семеновна
Соловьево
Смерть
1941
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