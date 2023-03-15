Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1790 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Васса

Смерть
Неизвестно
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