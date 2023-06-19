Рыжова (Булыкина) Варвара Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1865
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1886
Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1890
Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1895
Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1897
Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1900
Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1902
Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
31.10.1904
Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1907
Сын: Рыжов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
19.08.1910
Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945