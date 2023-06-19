Рыжова (Булыкина) Варвара Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Булыкина) Варвара Арсентьевна

Место рождения

Житово-Дедово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.12.1865

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Житово-Дедово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1886

Сын: Рыжов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович

Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1890

Сын: Рыжов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович

Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1895

Сын: Рыжов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович

Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1897

Сын: Рыжов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович

Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1900

Сын: Рыжов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович

Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1902

Сын: Рыжов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович

Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.10.1904

Сын: Рыжов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович

Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1907

Сын: Рыжов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович

Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Рыжов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай Михайлович

Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Николай Михайлович

Смерть
1945
Старая Колпна, Щекинский муниципальный район, Тульская область