Шабалина (Машкара) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1922
Дата смерти10.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1943
Дочь: Звягина Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Шабалин Георгий Иванович
Кабожа, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1945
Сын: Шабалин Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Шабалин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Шабалин Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Шабалин Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2018