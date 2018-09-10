Шабалина (Машкара) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Машкара) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1922

Дата смерти

10.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1943

Дочь: Звягина Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Шабалин Георгий Иванович

Кабожа, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Шабалин Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Шабалин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Шабалин Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Шабалин Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Георгий Иванович

Смерть
10.09.2018
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