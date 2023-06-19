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Миханова (Волкова) Мария

Место рождения

Вача, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.03.1988

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1988

Отец: Волков Александр

Мать: Надежда

Вача, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миханов Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миханов Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миханов Олег