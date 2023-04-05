Дьяков Николай Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьяков Лаврентий Феодоров
Мать: не указана
Место жительства
1913
Черепаново, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАСО ф6 о17 8-9 июля 1913г Прокопий Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Николай Киприанов Федяков и законная его жена Наталия Тимофиева, оба православные Восприемники: деревни Че... Показать все
Смерть
Неизвестно