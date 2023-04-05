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Дьяков Николай Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяков Лаврентий Феодоров

Мать: не указана

Место жительства
1913
Черепаново, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАСО ф6 о17 8-9 июля 1913г Прокопий Родители: деревни Большого Подъельника запасной рядовой Николай Киприанов Федяков и законная его жена Наталия Тимофиева, оба православные Восприемники: деревни Че... Показать все
Смерть
Неизвестно
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