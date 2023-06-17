Несветайлова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветайлова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1899

Сын: Несветайлов Сергий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несветайлов Фома Павлович

Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несветайлов Яков Павлович

Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несветайлов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несветайлов Кузьма

Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несветайлов Моисей Павлович

Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович