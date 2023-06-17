Несветайлова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1899
Сын: Несветайлов Сергий Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несветайлов Фома Павлович
Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несветайлов Яков Павлович
Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несветайлов Андрей Павлович
Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несветайлов Кузьма
Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несветайлов Моисей Павлович
Отец ребёнка: Несветайлов Павел Филиппович