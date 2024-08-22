Мамичева (Мамичева) Ирина Егоровна
Место рождения
Дата рождения02.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1876
Отец: Мамичев Егор Петрович
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Ирина Егоровна Мамичева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Егор Петрович Мамичев и законная его жена Прасковья Ивановна,... Показать все
Крещение
02.05.1876
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Ирина Егоровна Мамичева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Егор Петрович Мамичев и законная его жена Прасковья Ивановна,... Показать все
Смерть
Неизвестно