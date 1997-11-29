Мардыко Сергей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардыко Сергей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1919

Дата смерти

29.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1950

Дочь: Егорова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Мардыко Квочкина Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
06.08.1953

Сын: Мардыко Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Мардыко Квочкина Валентина Андреевна

Смерть
29.11.1997
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