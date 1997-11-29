Мардыко Сергей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1919
Дата смерти29.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1950
Дочь: Егорова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Мардыко Квочкина Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
06.08.1953
Сын: Мардыко Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Мардыко Квочкина Валентина Андреевна
Смерть
29.11.1997