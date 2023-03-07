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Зарубина Фекла Макарова

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Место рождения

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Зарубин Харлампий Степанов

Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Зарубин Евсевий Степанов

Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Зарубин Григорий Степанов

Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Зарубин Мартел Степанов

Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Зарубин Игнатий Степанов

Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Агафья Степанова

Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Елена Степанова

Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Степан Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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