Зарубина Фекла Макарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Зарубин Харлампий Степанов
Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Зарубин Григорий Степанов
Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Агафья Степанова
Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Елена Степанова
Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762