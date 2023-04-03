(Евгеньева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евгеньева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Муж: Евгеньев Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евгеньев Лев

Смерть
1920
Карасубазар, , ,
летом от брюшного тифа
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