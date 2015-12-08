Ташбулатов Ильдар
Место рожденияАктуково
Дата рождения22.01.1956
Дата смерти08.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1956
Бракосочетание
05.05.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1980
Сын: Ташбулатов Ильгиз Ильдарович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2015
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно