Ташбулатов Ильдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташбулатов Ильдар

Место рождения

Актуково

Дата рождения

22.01.1956

Дата смерти

08.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1956

Отец: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Мать: Ташбулатова (Фейсханова) Мерщидя Ахмеджановна

Бракосочетание
05.05.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1980

Сын: Ташбулатов Ильгиз Ильдарович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2015
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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