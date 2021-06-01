Николаева (Семёнова) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1952
Дата смерти01.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1974
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.06.2021