Николаева (Семёнова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Семёнова) Лариса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1952

Дата смерти

01.06.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.06.1974

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.06.2021
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