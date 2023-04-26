Шилов Адам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шилов Антон Адамович
Мать ребёнка: не указана
Гродненский район, Гродненская область, Республика Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Селиванова Антоля Адамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Шилов Федор Адамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Куртова Мария Адамовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно