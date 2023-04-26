Шилов Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шилов Антон Адамович

Мать ребёнка: не указана

Гродненский район, Гродненская область, Республика Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Селиванова Антоля Адамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Шилов Алексей Адамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Шилов Федор Адамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Куртова Мария Адамовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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