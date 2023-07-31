Ооцуцки Химеко
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ооцуцуки Хамура
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ооцуцуки Индра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Учиха Изуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Учиха Кииоши
Отец ребёнка: Учиха Изуна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ооцуцуки Индра