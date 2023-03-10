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Петр Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Леонтий Феодоров?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1812

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
24.01.1815

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
29.07.1816

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
28.01.1821

Сын: Вукол Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
01.11.1823

Сын: Виктор Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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