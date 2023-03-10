Петр Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Леонтий Феодоров?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1812
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
24.01.1815
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1816
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
28.01.1821
Сын: Вукол Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1823
Сын: Виктор Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно